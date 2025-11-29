Скидки
Сын Игоря Ларионова рассказал, как семья и команда будут праздновать день рождения отца

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший ответил на вопрос, как семья и команда будут праздновать день рождения отца и главного тренера клуба — Игоря Ларионова. 3 декабря специалисту исполнится 65 лет.

«Надо выполнять тренерскую установку, внимательно слушать тренера, работать. Все остальные слушают, пытаются выполнить, чем активнее мы включаемся в процесс – тем лучше результат. Юбилей Игоря Николаевича? Не могу сказать насчёт празднования, не знаю. Мы будем лететь на Дальний Восток в этот момент, будем в самолёте. Поэтому думаю, что каждый в команде как-то поздравит, но не скажу, что какие-то серьёзные планы на этот счёт у нас есть.

Семейные традиции обычно сходить вместе на ужин, но это тяжело будет сделать, когда мы летим в самолёте. Думаю, что после выезда сходим на ужин, отметим. Рад, разумеется, круглой дате отца. Всегда приятно, когда дни рождения у родственников, когда вся семья вместе. Может собраться, сходить на ужин, поговорить, пообщаться, вспоминать разные моменты, приятно, разумеется», – передаёт слова Ларионова-младшего корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

