Вячеслав Быков высказался о перспективах ЦСКА в текущем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил перспективы ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. Армейский клуб располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 31 очко.

«Да, пока дела у ЦСКА идут не лучшим образом. Но мы понимаем, что прошло даже меньше половины сезона. Рано делать выводы о перспективах команды в регулярке и в плей-офф. Главное сначала попасть в восьмёрку лучших команд, а в играх на вылет шансы у всех команд будут одинаковыми», — цитирует Быкова LiveResult.

В следующей игре ЦСКА встретится дома с «Салаватом Юлаевым». Игра на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт 1 декабря и начнётся в 19:30 мск.