СКА провёл 3500-й матч в чемпионатах страны и КХЛ
Матч с «Ак Барсом» (2:5) в Казани стал для СКА юбилейным 3500-м в чемпионатах страны и КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
1441 игра (с учётом четырёх технических поражений) приходится на первенства СССР (1946–1991), 201 – на Межнациональную хоккейную лигу (1992–1996), 617 – на Суперлигу (1996–2008) и 1241 – на КХЛ. Суммарно армейцы одержали 1650 побед и забросили 10 537 шайб. СКА стал третьим клубом в отечественном хоккее, которому удалось преодолеть отметку в 3500 игр. Первые две строчки по количеству матчей занимают московское «Динамо» (3681) и ЦСКА (3604).
В следующей встрече СКА сыграет с «Локомотивом» в гостях 2 декабря.
