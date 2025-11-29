СКА провёл 3500-й матч в чемпионатах страны и КХЛ

Матч с «Ак Барсом» (2:5) в Казани стал для СКА юбилейным 3500-м в чемпионатах страны и КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

1441 игра (с учётом четырёх технических поражений) приходится на первенства СССР (1946–1991), 201 – на Межнациональную хоккейную лигу (1992–1996), 617 – на Суперлигу (1996–2008) и 1241 – на КХЛ. Суммарно армейцы одержали 1650 побед и забросили 10 537 шайб. СКА стал третьим клубом в отечественном хоккее, которому удалось преодолеть отметку в 3500 игр. Первые две строчки по количеству матчей занимают московское «Динамо» (3681) и ЦСКА (3604).

В следующей встрече СКА сыграет с «Локомотивом» в гостях 2 декабря.