Ротенберг: в Канаде и США скопировали нашу модель: построили много катков

Главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг во время открытия катка на ВДНХ в Москве рассказал о работе по возвращению массовости хоккея в России.

«Мы очень рады быть здесь. Когда мы на улице на катке, мы развиваем массовость, выполняем поручение президента, мы все вместе катаемся, наши дети катаются. Очень благодарны Москве, что мэр города построил такой замечательный каток. Здесь очень всё красиво оформлено. Новогодний праздник.

Самое важное для нас, чтобы в каждом дворе, в каждом городе были катки, чтобы каждый имел возможность (играть). Это самое важное для нас, потому что массовость — это основа успеха нашей сборной России. Это основа для развития детско‑юношеских школ. Сейчас очень много детско‑юношеских школ открывается в Москве, Московской области, в регионах. Мы очень рады этому и гордимся тем, что мы сейчас вместе со всеми сможем здесь покататься, показать наши упражнения, как мы развиваем нашу программу развития хоккея «Красная машина». Это национальная программа развития хоккея, утверждённая министерством спорта.

Раньше — выходишь во двор, везде катки, так же сейчас. К этому возвращаемся, к нашим истокам. На самом деле наши коллеги в Канаде, США и других странах скопировали нашу модель: они построили много катков, а наше время пришло, мы должны вернуть эту массовость. Кататься (должны) все вместе, отцы и дети, связь поколений. И мы видим, что в Москве хоккей становится более и более популярным. Даже видим сегодня, сколько людей здесь на массовом катании. Хоккей — это наш национальный вид спорта, мы все помним великие победы сборной СССР, сборной России, помним наших легенд. Нам нужны свои герои, а наши герои будут рождаться на открытых катках», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».