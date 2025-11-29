«Не могу сказать, что что-то ёкнуло». Барабанов об игре против своей бывшей команды — СКА

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал победу над СКА (5:2) и высказался о своих эмоциях от игры против своей бывшей команды.

– Какие впечатления от победы? Что стало ключевым в этой встрече?

– Наверное, гол Ильи [Сафонова] во втором периоде дал определённый толчок. А так, здорово, что выиграли и забрали два очка. Но ещё есть куда расти, есть над чем работать.

– Особые чувства играть против бывшей команды, воспитанником которой являешься?

– Думаю, когда в Питере играешь, то эмоций побольше. Да и в целом в команде осталось не так много знакомых ребят. Не могу сказать, что сейчас что-то ёкнуло, – цитирует Барабанова Metaratings.