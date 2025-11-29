Скидки
«Не могу сказать, что что-то ёкнуло». Барабанов об игре против своей бывшей команды — СКА

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал победу над СКА (5:2) и высказался о своих эмоциях от игры против своей бывшей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

– Какие впечатления от победы? Что стало ключевым в этой встрече?
– Наверное, гол Ильи [Сафонова] во втором периоде дал определённый толчок. А так, здорово, что выиграли и забрали два очка. Но ещё есть куда расти, есть над чем работать.

– Особые чувства играть против бывшей команды, воспитанником которой являешься?
– Думаю, когда в Питере играешь, то эмоций побольше. Да и в целом в команде осталось не так много знакомых ребят. Не могу сказать, что сейчас что-то ёкнуло, – цитирует Барабанова Metaratings.

