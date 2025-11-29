Быков: когда российский хоккей вернётся, он покажет всем свой настоящий уровень

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что ждёт возвращения российских хоккеистов на международную арену.

«Хочется как можно скорее увидеть сборную России на международной арене. Искренне жаль, что сегодня дела обстоят таким образом. Когда российский хоккей вернётся, он покажет всем свой настоящий уровень», — приводит слова Быкова LiveResult.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.