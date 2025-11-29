Нечаев: Кузнецов вне льда постоянно переводит всё в шутку, но на площадке он профессионал

Нападающий системы «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал о совместной работе с форвардом магнитогорского клуба Евгением Кузнецовым.

– Знакомство с Евгением Кузнецовым было особенным моментом для вас?

– У меня никогда не было кумиров. Евгений — классный парень, вне льда постоянно переводит всё в шутку и смеётся, но на площадке он профессионал своего дела, — приводит слова Нечаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт 13 матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился семью результативными передачами. «Металлург» с 48 очками занимает первое место в таблице Востока.