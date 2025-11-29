Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нечаев: Кузнецов вне льда постоянно переводит всё в шутку, но на площадке он профессионал

Нечаев: Кузнецов вне льда постоянно переводит всё в шутку, но на площадке он профессионал
Комментарии

Нападающий системы «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал о совместной работе с форвардом магнитогорского клуба Евгением Кузнецовым.

– Знакомство с Евгением Кузнецовым было особенным моментом для вас?
– У меня никогда не было кумиров. Евгений — классный парень, вне льда постоянно переводит всё в шутку и смеётся, но на площадке он профессионал своего дела, — приводит слова Нечаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт 13 матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился семью результативными передачами. «Металлург» с 48 очками занимает первое место в таблице Востока.

Материалы по теме
«Каждому в своё время пришлось делать шаг — из лидера в массовку». Светлов — о Кузнецове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android