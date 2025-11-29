Скидки
«Если боится, что его «сожрут», пусть едет домой». Гомоляко — о Рише в «Тракторе»

«Если боится, что его «сожрут», пусть едет домой». Гомоляко — о Рише в «Тракторе»
Бывший спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко оценил будущее исполняющего обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэля Рише.

— Не «съедят» ли молодого Рафаэля Рише более опытные и искушённые Евгений Корешков и Сергей Зубов?
— Если Рише хочет быть главным тренером, он не должен дать себя «съесть». Если тебя «съедают», то какой из тебя тогда главный тренер? Он должен чётко понимать, что у него в штабе Корешков — шикарный хоккеист, много поработавший на тренерском поприще, — и Зубов — величайший в прошлом игрок с хорошим тренерским опытом. Если Рише боится, что они его «сожрут», тогда пусть едет домой. Но Зубов и Корешков — опытные ребята. До конца сезона руководство клуба должно дать им поработать, а дальше уже можно будет принимать решение насчёт их дальнейшей судьбы, — заявил Гомоляко.

«Надо их жёстко на место ставить». Гомоляко — об иностранных тренерах в КХЛ
