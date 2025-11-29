Скидки
Юрзинов-старший о КХЛ: если мы потеряем свою тренерскую школу, то потеряем свой хоккей

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о появлении иностранных тренерских штабов в клубах КХЛ.

– Тренер – главная фигура в нашем хоккее. Она должна формироваться в лучших традициях отечественного спорта. Если мы потеряем свою тренерскую школу, то потеряем свой хоккей.

– Такой риск есть?
– В своё время мне довелось работать в ведущих клубах не только в СССР, а потом и в России, но и в Финляндии, Швейцарии. Не только у нас, но и в двух последних странах принцип работы был таким – «на своих, на молодых».

В плане формирования тренерской бригады это подразумевало то, что в помощниках у меня должны быть лучшие молодые представители страны – в данном случае Финляндии и Швейцарии. Можно было даже не заикаться о том, чтобы брать российских помощников. Это воспринималось как недоверие к местной тренерской школе, нежелание развивать её традиции и работать на перспективу.

В этом сезоне в КХЛ, к сожалению, пришла мода не только на канадских тренеров, но и на канадские тренерские бригады. На мой взгляд, это опасная тенденция, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

