Главный врач ХК ЦСКА представил клуб на симпозиуме по спортивной медицине

В Москве состоялся XVII Международный симпозиум по спортивной медицине и реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Это мероприятие уже 17 лет является важной площадкой для обмена опытом между практикующими врачами и специалистами из России и других стран.

На симпозиуме выступили известные спортивные врачи и реабилитологи, включая членов РАН и РАЕН, а также врачи ведущих спортивных клубов и клиник. Одним из ключевых спикеров стал Дмитрий Левин, главный врач и начальник медицинской службы ПХК ЦСКА. Его доклад был посвящён теме «Физиотерапия в большом спорте», что подчёркивает важность современных методов восстановления и лечения спортсменов.

