Квартальнов: буду рад, если Шипачёв наберёт 1000 очков раньше, чем я проведу 1000 матчей

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победную встречу с «Торпедо» (2:1) и высказался о близости нападающего Вадима Шипачёва к 1000 очков в КХЛ. Сейчас на счёту форварда 994 балла. Квартальнов в качестве главного тренера провёл 992 игры.

«Мы не играли пять дней, «Торпедо» — семь. Это сказалось, особенно в начале матча. Надо отдать должное торпедовцам, которые здорово играют «один в один», не боятся. Мы контратаковали и сыграли по счёту. Последние 10 минут нам пришлось посражаться.

Вадим Шипачёв возрастной игрок, в быстроте точно не добавляет. Он играет за счёт других качеств. И сегодня он забил важный гол — оказался там, куда отскочила шайба. Шикарный гол. Буду рад, если он наберёт 1000 очков раньше, чем я проведу 1000 матчей в КХЛ в качестве главного тренера», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.