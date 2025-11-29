Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов: буду рад, если Шипачёв наберёт 1000 очков раньше, чем я проведу 1000 матчей

Квартальнов: буду рад, если Шипачёв наберёт 1000 очков раньше, чем я проведу 1000 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победную встречу с «Торпедо» (2:1) и высказался о близости нападающего Вадима Шипачёва к 1000 очков в КХЛ. Сейчас на счёту форварда 994 балла. Квартальнов в качестве главного тренера провёл 992 игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Гончарук – 34:59 (4x5)     1:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 37:54 (5x5)     1:2 Шипачёв (Хэмилтон, Липский) – 41:12 (5x5)    

«Мы не играли пять дней, «Торпедо» — семь. Это сказалось, особенно в начале матча. Надо отдать должное торпедовцам, которые здорово играют «один в один», не боятся. Мы контратаковали и сыграли по счёту. Последние 10 минут нам пришлось посражаться.

Вадим Шипачёв возрастной игрок, в быстроте точно не добавляет. Он играет за счёт других качеств. И сегодня он забил важный гол — оказался там, куда отскочила шайба. Шикарный гол. Буду рад, если он наберёт 1000 очков раньше, чем я проведу 1000 матчей в КХЛ в качестве главного тренера», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол Шипачёва помог минскому «Динамо» победить «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android