«Уверен, скоро эта машина поедет». Галузин — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший нападающий клубов КХЛ Владимир Галузин высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне. Армейский клуб располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 31 очко.

«Думаю, что нужно ещё чуть-чуть времени. Никитин уделяет много времени нюансам. Может быть, не все ещё их понимают. Всё должно быть на автомате, поэтому пока есть дисбаланс. Но уверен, скоро эта машина поедет», — приводит слова Галузина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре ЦСКА встретится дома с «Салаватом Юлаевым». Игра на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт 1 декабря и начнётся в 19:30 мск.