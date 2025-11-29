Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Уверен, скоро эта машина поедет». Галузин — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне

«Уверен, скоро эта машина поедет». Галузин — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Владимир Галузин высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне. Армейский клуб располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 31 очко.

«Думаю, что нужно ещё чуть-чуть времени. Никитин уделяет много времени нюансам. Может быть, не все ещё их понимают. Всё должно быть на автомате, поэтому пока есть дисбаланс. Но уверен, скоро эта машина поедет», — приводит слова Галузина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре ЦСКА встретится дома с «Салаватом Юлаевым». Игра на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт 1 декабря и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Вячеслав Быков высказался о перспективах ЦСКА в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android