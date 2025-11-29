«Могу честно посмотреть себе в глаза». Виталий Кравцов — о поездке в НХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал своё время в НХЛ. Летом хоккеист перешёл в «Ванкувер Кэнакс», а в начале ноября контракт с клубом НХЛ был расторгнут и он вернулся в КХЛ.

— Как вас приняли в команде после возвращения?

— Много знакомых, со всеми общаюсь. Поэтому не было труда, чтобы зайти в раздевалку. Все на позитивной волне, и все понимают, к чему идём. Челябинск — родной город для меня, поэтому трудно не было.

— Вы ходите в кепке «Ну когда же меня в NHL заберут». Вам её подарили?

— Я всегда в кепке хожу, а когда приехал, у меня её не было. У Логана Дэя лежала вторая, и я её взял.

— В команде подшучивают над вашей поездкой в НХЛ?

— Нет, с Мишей Григоренко, Андрюшей Светлаковым и Дроном (Григорием Дроновым) договорились, что ещё пару лет и обратно туда поедем (улыбается).

— Есть в планах ещё попробовать себя в НХЛ?

— Честно, об этом даже не думаю. Стараюсь сейчас отдаваться работе. Пока в планах нет того, что я хочу вернуться. У меня есть три года, за которые я должен показать, почему летом было столько слухов.

— Вам не повезло с «Ванкувером», клубом в НХЛ?

— Одному богу виднее. Я приехал и могу честно посмотреть себе в глаза в зеркало. Всё, что у меня было, я старался делать, — цитирует Кравцова «РБ Спорт».