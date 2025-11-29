Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Могу честно посмотреть себе в глаза». Виталий Кравцов — о поездке в НХЛ

«Могу честно посмотреть себе в глаза». Виталий Кравцов — о поездке в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал своё время в НХЛ. Летом хоккеист перешёл в «Ванкувер Кэнакс», а в начале ноября контракт с клубом НХЛ был расторгнут и он вернулся в КХЛ.

— Как вас приняли в команде после возвращения?
— Много знакомых, со всеми общаюсь. Поэтому не было труда, чтобы зайти в раздевалку. Все на позитивной волне, и все понимают, к чему идём. Челябинск — родной город для меня, поэтому трудно не было.

— Вы ходите в кепке «Ну когда же меня в NHL заберут». Вам её подарили?
— Я всегда в кепке хожу, а когда приехал, у меня её не было. У Логана Дэя лежала вторая, и я её взял.

— В команде подшучивают над вашей поездкой в НХЛ?
— Нет, с Мишей Григоренко, Андрюшей Светлаковым и Дроном (Григорием Дроновым) договорились, что ещё пару лет и обратно туда поедем (улыбается).

— Есть в планах ещё попробовать себя в НХЛ?
— Честно, об этом даже не думаю. Стараюсь сейчас отдаваться работе. Пока в планах нет того, что я хочу вернуться. У меня есть три года, за которые я должен показать, почему летом было столько слухов.

— Вам не повезло с «Ванкувером», клубом в НХЛ?
— Одному богу виднее. Я приехал и могу честно посмотреть себе в глаза в зеркало. Всё, что у меня было, я старался делать, — цитирует Кравцова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев: у Кравцова всё есть, чтобы заиграть в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android