Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь – Автомобилист, результат матча 29 ноября 2025 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила дома «Автомобилисту»
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Бывальцев, Паутов) – 17:49 (5x5)     0:2 Черников (Шашков, Юдин) – 24:03 (5x5)     1:2 Косолапов (Приски, Абрамов) – 27:07 (5x4)     2:2 Федотов (Косолапов, Абрамов) – 44:31 (5x5)     2:3 Денежкин (Бывальцев, Трямкин) – 50:36 (5x5)     2:4 Денежкин (Шаров) – 59:50 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 18-й минуте первого периода Александр Шаров открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Егор Черников удвоил преимущество гостей. На восьмой минуте периода Антон Косолапов забросил первую шайбу «Сибири» в игре. На пятой минуте третьего периода Илья Федотов сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Максим Денежкин вновь вывел гостей вперёд. В конце игры Максим Денежкин установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 1 декабря дома встретится с «Барысом». «Автомобилист» 3 декабря примет на своём льду «Металлург».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android