«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила дома «Автомобилисту»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 18-й минуте первого периода Александр Шаров открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Егор Черников удвоил преимущество гостей. На восьмой минуте периода Антон Косолапов забросил первую шайбу «Сибири» в игре. На пятой минуте третьего периода Илья Федотов сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Максим Денежкин вновь вывел гостей вперёд. В конце игры Максим Денежкин установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 1 декабря дома встретится с «Барысом». «Автомобилист» 3 декабря примет на своём льду «Металлург».
