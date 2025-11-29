Александр Георгиев дебютирует за «Спартак» в матче с «Ладой»

Вратарь Александр Георгиев дебютирует за московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Лада Тольятти

Полный состав на игру выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Спартак»

29-летний Георгиев подписал двухлетнее соглашение с красно-белыми 25 ноября.

Ранее российский голкипер расторг контракт с «Баффало Сэйбрз». В начале текущего сезона Георгиев был отправлен в АХЛ, где провёл две встречи за «Рочестер» с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,57. За «Баффало» россиянин не сыграл ни одного официального матча.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.