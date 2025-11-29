Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли оценил работу Галлана в «Шанхайских Драконах»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли оценил работу Галлана в «Шанхайских Драконах»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов оценил выступление «Шанхайских Драконов» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством Жерара Галлана и высоко отметил работу канадского специалиста.

«Работу Галлана в «Шанхае» можно оценить на отлично. На данном этапе клуб здорово смотрится. Обычно китайская команда неплохо начинала чемпионат, но уже к середине ноября скатывались ближе к последнему месту Западной конференции. И так до конца сезона там и прозябали. В этой же регулярке команда именно играет. Теперь «Шанхай» может обыграть любую команду. Недавно, проигрывая, они одержали победу над чемпионом — «Локомотивом». Причём выиграли в Ярославле. Это говорит о характере команды», — приводит слова Немчинова Legalbet.

«Шанхайские Драконы» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 33 очками после 30 матчей.

Материалы по теме
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Эксклюзив
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android