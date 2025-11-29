Двукратный обладатель Кубка Стэнли оценил работу Галлана в «Шанхайских Драконах»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов оценил выступление «Шанхайских Драконов» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством Жерара Галлана и высоко отметил работу канадского специалиста.

«Работу Галлана в «Шанхае» можно оценить на отлично. На данном этапе клуб здорово смотрится. Обычно китайская команда неплохо начинала чемпионат, но уже к середине ноября скатывались ближе к последнему месту Западной конференции. И так до конца сезона там и прозябали. В этой же регулярке команда именно играет. Теперь «Шанхай» может обыграть любую команду. Недавно, проигрывая, они одержали победу над чемпионом — «Локомотивом». Причём выиграли в Ярославле. Это говорит о характере команды», — приводит слова Немчинова Legalbet.

«Шанхайские Драконы» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 33 очками после 30 матчей.