Хоккей

Металлург — Барыс, результат матча 29 ноября 2025 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал уверенную победу над «Барысом»
Сегодня, 29 ноября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
0:1 Томпсон (Логвин, Уиллман) – 00:17 (5x5)     1:1 Петунин (Пресс, Михайлис) – 04:18 (5x4)     2:1 Канцеров (Силантьев, Набоков) – 24:10 (5x5)     3:1 Силантьев (Ткачёв, Паливко) – 37:43 (5x5)     4:1 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 38:23 (5x5)     4:2 Мухаметов – 48:50 (5x5)     5:2 Орехов (Толчинский, Коробкин) – 50:26 (5x5)    

На первой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На пятой минуте форвард «Металлурга» Александр Петунин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Роман Канцеров вывел магнитогорцев вперёд. На 38-й минуте форвард Дмитрий Силантьев забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 39-й минуте Канцеров оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. На 49-й минуте нападающий астанинской команды Максим Мухаметов сократил отставание. На 52-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга» и установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Андрея Разина встретится с «Автомобилистом» в гостях 3 декабря, а «Барыс» сыграет с «Сибирью» на выезде 1 декабря.

