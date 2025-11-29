«Металлург» одержал уверенную победу над «Барысом»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 ноября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:2.

На первой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На пятой минуте форвард «Металлурга» Александр Петунин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Роман Канцеров вывел магнитогорцев вперёд. На 38-й минуте форвард Дмитрий Силантьев забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 39-й минуте Канцеров оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. На 49-й минуте нападающий астанинской команды Максим Мухаметов сократил отставание. На 52-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга» и установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Андрея Разина встретится с «Автомобилистом» в гостях 3 декабря, а «Барыс» сыграет с «Сибирью» на выезде 1 декабря.