«Тяжело после этой игры». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Автомобилиста»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:4).

«Немного тяжело после этой игры. Наши ребята играли неплохо, мы много моментов создавали, но, к сожалению, реализация нас пока подводит. Всё-таки мастерство у соперника было повыше — они свои моменты чётко реализовали. В первой пропущенной шайбе чисто тактическая ошибка, мы её разбирали, но чуть-чуть недоработали. Есть положительная динамика — по броскам переигрываем соперника. Но, повторюсь, надо подтягивать реализацию», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.