Главная Хоккей Новости

«Тяжело после этой игры». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Автомобилиста»

«Тяжело после этой игры». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Автомобилиста»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Бывальцев, Паутов) – 17:49 (5x5)     0:2 Черников (Шашков, Юдин) – 24:03 (5x5)     1:2 Косолапов (Приски, Абрамов) – 27:07 (5x4)     2:2 Федотов (Косолапов, Абрамов) – 44:31 (5x5)     2:3 Денежкин (Бывальцев, Трямкин) – 50:36 (5x5)     2:4 Денежкин (Шаров) – 59:50 (en)    

«Немного тяжело после этой игры. Наши ребята играли неплохо, мы много моментов создавали, но, к сожалению, реализация нас пока подводит. Всё-таки мастерство у соперника было повыше — они свои моменты чётко реализовали. В первой пропущенной шайбе чисто тактическая ошибка, мы её разбирали, но чуть-чуть недоработали. Есть положительная динамика — по броскам переигрываем соперника. Но, повторюсь, надо подтягивать реализацию», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Видео
«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила дома «Автомобилисту»
