«Я бы наложил табу». Люзенков — о деталях обмена Ткачёва

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал обмен нападающего Владимира Ткачёва в нижегородское «Торпедо». В обратном направлении отправились форварды Антон Косолапов и Михаил Абрамов.

— Пытались ли убедить остаться Ткачёва?
— Он взрослый парень, поигравший, говорить ничего не стал. После того как всё состоялось, я сказал ему такие слова — если бы обмен был один на один, я бы наложил табу — точно нет. Но так, как нам дали двух игроков и компенсацию, мы пошли на обоюдовыгодные условия, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

32-летний Ткачёв за «Сибирь» в текущем сезоне сыграл 30 встреч, где забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач с показателем полезности «-10».

