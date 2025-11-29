Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Сибири» прокомментировал слухи о переходе Андреоффа

И. о. главного тренера «Сибири» прокомментировал слухи о переходе Андреоффа
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков отреагировал на информацию о возможном переходе в новосибирский клуб нападающего «Цюрих Лайонс» Энди Андреоффа, ранее уже выступавшего за «Сибирь».

— Один из слухов — заинтересованность «Сибири» в Андреоффе. Что можете сказать?
— Заинтересованность есть, а дальше как получится, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Последние два года нападающий провёл в КХЛ в составе новосибирской «Сибири». По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды — 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025. Всего за 137 матчей нападающий набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).

Материалы по теме
«Сибирь» пытается спасти сезон трансферами и обменами. Но вылезти из ямы будет сложно
«Сибирь» пытается спасти сезон трансферами и обменами. Но вылезти из ямы будет сложно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android