И. о. главного тренера «Сибири» прокомментировал слухи о переходе Андреоффа

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков отреагировал на информацию о возможном переходе в новосибирский клуб нападающего «Цюрих Лайонс» Энди Андреоффа, ранее уже выступавшего за «Сибирь».

— Один из слухов — заинтересованность «Сибири» в Андреоффе. Что можете сказать?

— Заинтересованность есть, а дальше как получится, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Последние два года нападающий провёл в КХЛ в составе новосибирской «Сибири». По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды — 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025. Всего за 137 матчей нападающий набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).