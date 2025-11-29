Заварухин — о возвращении травмированных игроков: приходится собирать швейцарские часы

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) и высказался о возвращении травмированных игроков.

«Тяжёлый матч, в Новосибирске хорошая атмосфера, тут всегда приятно играть, тем более побеждать. В первом периоде соперник очень агрессивно играл, мы тяжело входили в игру, мало бросков, но здорово, что реализовали моменты, успокоили игру. Аликин здорово провёл матч, мы – здорово реализовали моменты. В концовке было непросто, рады победе. Травмированные выходят из лазарета, поэтому приходится собирать швейцарские часы, чтобы все правильно работали. Лучше, чтобы травм не было, но так происходит», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.