«Играли все сильнейшие». Заварухин — об отсутствии Голышева в составе «Автомобилиста»

Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил отсутствие нападающего команды Анатолия Голышева в матче с «Сибирью» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Бывальцев, Паутов) – 17:49 (5x5)     0:2 Черников (Шашков, Юдин) – 24:03 (5x5)     1:2 Косолапов (Приски, Абрамов) – 27:07 (5x4)     2:2 Федотов (Косолапов, Абрамов) – 44:31 (5x5)     2:3 Денежкин (Бывальцев, Трямкин) – 50:36 (5x5)     2:4 Денежкин (Шаров) – 59:50 (en)    

— Почему не играл Голышев?
— Сегодня играли все сильнейшие, планируем, что он будет добавлять и вернётся в прежнюю форму, которую он показывал до этого, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне 30-летний Голышев провёл 10 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Напомним, хоккеист был отстранён от участия в играх КХЛ из-за допинга с апреля 2025 года. Анатолий вернулся в состав после дисквалификации 23 октября.

