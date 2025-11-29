«Играли все сильнейшие». Заварухин — об отсутствии Голышева в составе «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил отсутствие нападающего команды Анатолия Голышева в матче с «Сибирью» (4:2).

— Почему не играл Голышев?

— Сегодня играли все сильнейшие, планируем, что он будет добавлять и вернётся в прежнюю форму, которую он показывал до этого, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне 30-летний Голышев провёл 10 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Напомним, хоккеист был отстранён от участия в играх КХЛ из-за допинга с апреля 2025 года. Анатолий вернулся в состав после дисквалификации 23 октября.