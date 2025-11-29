Александр Георгиев пропустил курьёзный гол в дебютном матче за «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Георгиев пропустил первый гол за красно-белых в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Встреча проходит в эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт».

На восьмой минуте матча нападающий гостей Андрей Алтыбармакян поборолся у правого борта, после чего шайбу подхватил форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев и с очень острого угла пробил низом по воротам. Георгиев был не готов к броску, и шайба рикошетом от щитка голкипера влетела в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».