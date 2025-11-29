Александр Георгиев пропустил курьёзный гол в дебютном матче за «Спартак»
Вратарь московского «Спартака» Александр Георгиев пропустил первый гол за красно-белых в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Встреча проходит в эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт».
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2-й период
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Миронов (Бычков) – 04:30 (5x5) 1:1 Кугрышев – 06:10 (5x5) 2:1 Порядин (Морозов, Коростелёв) – 16:36 (5x5) 2:2 Алтыбармакян (Кугрышев) – 21:18 (5x5) 3:2 Ружичка (Миронов, Мальцев) – 30:51 (5x4)
На восьмой минуте матча нападающий гостей Андрей Алтыбармакян поборолся у правого борта, после чего шайбу подхватил форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев и с очень острого угла пробил низом по воротам. Георгиев был не готов к броску, и шайба рикошетом от щитка голкипера влетела в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
