Нападающий «Торпедо» Ткачёв: каких-то бесчеловечных вещей в «Сибири» не было

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал, какая атмосфера была в «Сибири» во время того, когда он выступал за команду.

– Вскоре после того, как Вячеслава Буцаева назначили главным тренером, по КХЛ пошла информация, видимо, от агентов: в «Сибири» бунт, игроки просят обменов. Как это выглядело изнутри?

– Я думаю, что это скорее было так преподнесено людьми, которые хотели встряски. Взять ту же историю про воду. Чтобы не растягивать тренировку, если определённое время, чтобы её попить. Цель была в том, чтобы не было перерывов в занятии. Никто в целом воду не запрещал.

Понятно, что когда игра у команды не идёт – все ищут причину в мелочах. Но каких-то бесчеловечных вещей не было. Всё было в пределах нормы. Этот хоккей не принёс результата, но ажиотажа было больше, – приводит слова Ткачёва Sport24.