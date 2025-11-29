Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Торпедо» Ткачёв: каких-то бесчеловечных вещей в «Сибири» не было

Нападающий «Торпедо» Ткачёв: каких-то бесчеловечных вещей в «Сибири» не было
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал, какая атмосфера была в «Сибири» во время того, когда он выступал за команду.

– Вскоре после того, как Вячеслава Буцаева назначили главным тренером, по КХЛ пошла информация, видимо, от агентов: в «Сибири» бунт, игроки просят обменов. Как это выглядело изнутри?
– Я думаю, что это скорее было так преподнесено людьми, которые хотели встряски. Взять ту же историю про воду. Чтобы не растягивать тренировку, если определённое время, чтобы её попить. Цель была в том, чтобы не было перерывов в занятии. Никто в целом воду не запрещал.

Понятно, что когда игра у команды не идёт – все ищут причину в мелочах. Но каких-то бесчеловечных вещей не было. Всё было в пределах нормы. Этот хоккей не принёс результата, но ажиотажа было больше, – приводит слова Ткачёва Sport24.

Материалы по теме
«Я бы наложил табу». Люзенков — о деталях обмена Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android