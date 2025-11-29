Скидки
Форвард системы «Металлурга» Нечаев: у нас с Разиным было пару диалогов тет-а-тет
Комментарии

Нападающий системы «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал о личных беседах с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

– Расскажите об Андрее Разине – его справедливая строгость первое время настораживала?
– Да, потому что ты пытаешься показать главному тренеру, что можешь играть в КХЛ, но не понимаешь, что он думает о тебе. У нас с Андреем Владимировичем было пару диалогов тет-а-тет. Он спокойно относится к моим проблемам и напрямую указывает на ошибки. Это очень хорошо и для меня, и для самой команды.

– На какие проблемные компоненты вам указывал Разин?
– Мне нужно добавлять в уровне катания, силе ног и скорости принятия решений, — приводит слова Нечаева сайт КХЛ.

Хоккей
