Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Начинать так игры нельзя». Главный тренер «Металлурга» Разин — после победы над «Барысом»

«Начинать так игры нельзя». Главный тренер «Металлурга» Разин — после победы над «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) и рассказал о командных собраниях после поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
0:1 Томпсон (Логвин, Уиллман) – 00:17 (5x5)     1:1 Петунин (Пресс, Михайлис) – 04:18 (5x4)     2:1 Канцеров (Силантьев, Набоков) – 24:10 (5x5)     3:1 Силантьев (Ткачёв, Паливко) – 37:43 (5x5)     4:1 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 38:23 (5x5)     4:2 Мухаметов – 48:50 (5x5)     5:2 Орехов (Толчинский, Коробкин) – 50:26 (5x5)    

— Начинать так игры нельзя: на 12-й секунде уже 0:1. Потом играли хорошо. Во втором периоде были качественные контратаки и хорошие позиционные атаки. Второй период по счёту прошёл удачно — 3:0. В третьем выстояли в меньшинстве, сыграли собранно. Один гол, как обычно, «привезли» сами себе.

— Вы после прошлого матча сказали: «Парадоксально, но хорошо, что есть такие игры, о которых я могу потом поговорить в более жёсткой форме с ребятами». То есть действительно пришлось пошуметь между матчами в раздевалке?
— Да, было собрание. Не то чтобы в грубой форме, но поговорили по-мужски. Собрание было тяжёлое, тяжёлое (улыбается).

— Вы уже сказали про плохое начало и после прошлой игры отмечали расхлябанность. Сегодня это из той же оперы или просто совпадение?
— Бывают такие игры. Тем более после собрания — оно бесследно не проходит. Ребята переживают, после таких поражений от Омска много эмоций выплёскивается, и всё это уходит в никуда. Поэтому следующая игра всегда вызывает опасения. Но хорошо, что сегодня выиграли уверенно, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал уверенную победу над «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android