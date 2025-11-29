«Начинать так игры нельзя». Главный тренер «Металлурга» Разин — после победы над «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) и рассказал о командных собраниях после поражений.

— Начинать так игры нельзя: на 12-й секунде уже 0:1. Потом играли хорошо. Во втором периоде были качественные контратаки и хорошие позиционные атаки. Второй период по счёту прошёл удачно — 3:0. В третьем выстояли в меньшинстве, сыграли собранно. Один гол, как обычно, «привезли» сами себе.

— Вы после прошлого матча сказали: «Парадоксально, но хорошо, что есть такие игры, о которых я могу потом поговорить в более жёсткой форме с ребятами». То есть действительно пришлось пошуметь между матчами в раздевалке?

— Да, было собрание. Не то чтобы в грубой форме, но поговорили по-мужски. Собрание было тяжёлое, тяжёлое (улыбается).

— Вы уже сказали про плохое начало и после прошлой игры отмечали расхлябанность. Сегодня это из той же оперы или просто совпадение?

— Бывают такие игры. Тем более после собрания — оно бесследно не проходит. Ребята переживают, после таких поражений от Омска много эмоций выплёскивается, и всё это уходит в никуда. Поэтому следующая игра всегда вызывает опасения. Но хорошо, что сегодня выиграли уверенно, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».