Спартак — Лада, результат матча 29 ноября 2025 года, счет 5:4, КХЛ 2025/2026

«Спартак» одолел «Ладу» в матче с девятью шайбами
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Миронов (Бычков) – 04:30 (5x5)     1:1 Кугрышев – 06:10 (5x5)     2:1 Порядин (Морозов, Коростелёв) – 16:36 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Кугрышев) – 21:18 (5x5)     3:2 Ружичка (Миронов, Мальцев) – 30:51 (5x4)     3:3 Бурдасов (Холлоуэлл, Кугрышев) – 45:06 (5x4)     4:3 Пивчулин (Беляев) – 49:39 (5x5)     5:3 Локхарт (Пивчулин, Королёв) – 58:05 (en)     5:4 Савчук (Белоусов, Михайлов) – 58:31 (5x5)    

На пятой минуте защитник «Спартака» Андрей Миронов забил первый гол. На седьмой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев сравнял счёт. На 17-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно белых вперёд. На 23-й минуте нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян восстановил равенство в счёте. На 31-й минуте форвард Адам Ружичка вновь вывел хозяев вперёд.

На 46-й минуте нападающий гостей Антон Бурдасов снова сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Данил Пивчулин забросил четвёртую шайбу в ворота «Лады». На 59-й минуте нападающий Люк Локхарт забил пятый гол «Спартака». Спустя несколько секунд форвард Илья Рейнгардт сократил отставание тольяттинцев и установил окончательный счёт — 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Алексея Жамнова встретится с «Сибирью» в гостях 3 декабря, а «Лада» примет московское «Динамо» 5 декабря.

