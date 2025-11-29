Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» одолел «Ладу» в матче с девятью шайбами

Сегодня, 29 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 5:4.

На пятой минуте защитник «Спартака» Андрей Миронов забил первый гол. На седьмой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев сравнял счёт. На 17-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно белых вперёд. На 23-й минуте нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян восстановил равенство в счёте. На 31-й минуте форвард Адам Ружичка вновь вывел хозяев вперёд.

На 46-й минуте нападающий гостей Антон Бурдасов снова сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Данил Пивчулин забросил четвёртую шайбу в ворота «Лады». На 59-й минуте нападающий Люк Локхарт забил пятый гол «Спартака». Спустя несколько секунд форвард Илья Рейнгардт сократил отставание тольяттинцев и установил окончательный счёт — 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче команда Алексея Жамнова встретится с «Сибирью» в гостях 3 декабря, а «Лада» примет московское «Динамо» 5 декабря.