Разин — о Кузнецове: от Жени ждёшь феерии, но пока он не заметен

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, отправится ли нападающий Евгений Кузнецов на выездные матчи с командой.

— Евгений Кузнецов сыграл с «Авангардом» — командой мощной, физически сильной. Сегодня с «Барысом» он не вышел на лёд: в прошлой игре толком не вошёл в матч, вы его решили не ставить. Почему был такой план? На «Авангард» поставить, а сегодня нет? И какой у него дальше план, он на выезд поедет?
— На выезд поедет. План? Во-первых, мы потеряли лимитчика, а Нечаев — лимитчик. Поэтому выбор центральных и крайних пал на тех, кто был доступен. Я уже отвечал и повторю ещё раз: поймите, когда ждёшь от человека феерии, как, например, от Ткачёва — он почти в каждой смене, пусть даже через смену, создаёт момент. А от Жени ждёшь того же. Но пока он не заметен, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Нечаев: Кузнецов вне льда постоянно переводит всё в шутку, но на площадке он профессионал
