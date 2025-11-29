Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Металлурга» (2:5) и заявил, что многим игрокам надо продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
0:1 Томпсон (Логвин, Уиллман) – 00:17 (5x5)     1:1 Петунин (Пресс, Михайлис) – 04:18 (5x4)     2:1 Канцеров (Силантьев, Набоков) – 24:10 (5x5)     3:1 Силантьев (Ткачёв, Паливко) – 37:43 (5x5)     4:1 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 38:23 (5x5)     4:2 Мухаметов – 48:50 (5x5)     5:2 Орехов (Толчинский, Коробкин) – 50:26 (5x5)    

«Ребята хорошо начали игру – уверенно, мощно, активно. Забили хороший быстрый гол. До конца периода продолжали играть правильно. К сожалению, во втором периоде нашлись игроки, которые ломают игровую дисциплину. Не потому, что они не соображают: у кого-то не хватает опыта, у кого-то мастерства, у кого-то терпения выполнять работу против такого соперника.

Ситуация такая: надо терпеть, играть на команду, не надеяться, что впятером побежим и забьём гол, зная, что у «Металлурга» отличные контратаки. От этого сразу появляются пропущенные шайбы. Многим надо продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

