Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Металлурга» (2:5) и заявил, что многим игрокам надо продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча.

«Ребята хорошо начали игру – уверенно, мощно, активно. Забили хороший быстрый гол. До конца периода продолжали играть правильно. К сожалению, во втором периоде нашлись игроки, которые ломают игровую дисциплину. Не потому, что они не соображают: у кого-то не хватает опыта, у кого-то мастерства, у кого-то терпения выполнять работу против такого соперника.

Ситуация такая: надо терпеть, играть на команду, не надеяться, что впятером побежим и забьём гол, зная, что у «Металлурга» отличные контратаки. От этого сразу появляются пропущенные шайбы. Многим надо продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».