Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Металлурга» (2:5) и заявил, что многим игрокам надо продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча.
«Ребята хорошо начали игру – уверенно, мощно, активно. Забили хороший быстрый гол. До конца периода продолжали играть правильно. К сожалению, во втором периоде нашлись игроки, которые ломают игровую дисциплину. Не потому, что они не соображают: у кого-то не хватает опыта, у кого-то мастерства, у кого-то терпения выполнять работу против такого соперника.
Ситуация такая: надо терпеть, играть на команду, не надеяться, что впятером побежим и забьём гол, зная, что у «Металлурга» отличные контратаки. От этого сразу появляются пропущенные шайбы. Многим надо продолжать учиться и фокусироваться с первой и до последней секунды матча», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».
- 29 ноября 2025
-
20:02
-
19:40
-
19:19
-
19:00
-
18:38
-
18:16
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:14
-
15:44
-
15:35
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:18
-
14:00
-
13:44
-
13:27
-
13:05
-
12:46
-
12:25
-
12:05
-
11:43
-
11:21
-
11:15
-
11:09
-
10:48
-
10:30
-
10:08