«Спартак» выиграл три матча подряд впервые в этом сезоне КХЛ

«Спартак» одержал победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4. Таким образом, красно-белые впервые в текущем сезоне выиграли три матча подряд.

Ранее команда Алексея Жамнова обыграла «Автомобилист» (3:1) и «Ак Барс» (1:0). Отметим, что все три победы «Спартак» одержал дома.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 37 очков после 32 встреч. «Лада» располагается на 10-й строчке на Западе, имея в активе 23 очка после 32 игр.

В следующем матче «Спартак» встретится с «Сибирью» в гостях 3 декабря, а тольяттинский клуб примет московское «Динамо» 5 декабря.