Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о своей любви к рыбалке

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал, что любит ловить рыбу, и назвал лучшее место в России для рыбалки.

«Лучшее место, где рыбачил — река Коппи у нас в Хабаровском крае. Это не так далеко от Советской Гавани. Очень крутое место. Горная река, единение с природой, залив. Это непередаваемая красота. Сейчас разрешили симу ловить. Этим летом её ловил. В небольших количествах, около шести килограммов. Много рыбы, и поэтому интересно. Но больше ездишь, наверное, за каким-то уединением, вдохновением, единением с природой. Ищешь перезагрузку. Мыслей там нет, никакой связи, и ты просто отдыхаешь», — приводит слова Ли Legalbet.