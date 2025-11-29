«У вратаря другие функции». Разин — о голевых передачах Набокова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о голевых передачах вратаря команды Ильи Набокова. Голкипер отметился пасом в матче с «Барысом» (5:2), этот ассист стал для Набокова седьмым в текущем сезоне.
— У Ильи Набокова — седьмая передача. Он вышел на чистое второе место среди всех вратарей.
— Мне интересно, какой вопрос будет…
— Есть ли у него установка играть клюшкой чаще? Он это специально отрабатывает? Всё-таки не каждый вратарь делает столько голевых.
— Во-первых, Илюха действительно отлично играет клюшкой. Думаю, в этом компоненте он лучший в лиге. А то, что у него седьмая передача… У вратаря другие функции: он помогает в начале атаки, может выбросить шайбу из зоны в меньшинстве. Запускать атаки — не его задача, хотя он и это может. Часто это приводит не к голам, а к опасным моментам. Вспоминаем прошлую игру — в начале третьего периода он вытащил важный момент. И здесь, с «Сибирью», когда Уилсон бросал, он вытащил ловушкой. Это сложный компонент для вратаря, потому что их основные функции — другие, и играть подкидкой умеют далеко не все, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».
