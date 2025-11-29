Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У вратаря другие функции». Разин — о голевых передачах Набокова

«У вратаря другие функции». Разин — о голевых передачах Набокова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о голевых передачах вратаря команды Ильи Набокова. Голкипер отметился пасом в матче с «Барысом» (5:2), этот ассист стал для Набокова седьмым в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
0:1 Томпсон (Логвин, Уиллман) – 00:17 (5x5)     1:1 Петунин (Пресс, Михайлис) – 04:18 (5x4)     2:1 Канцеров (Силантьев, Набоков) – 24:10 (5x5)     3:1 Силантьев (Ткачёв, Паливко) – 37:43 (5x5)     4:1 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 38:23 (5x5)     4:2 Мухаметов – 48:50 (5x5)     5:2 Орехов (Толчинский, Коробкин) – 50:26 (5x5)    

— У Ильи Набокова — седьмая передача. Он вышел на чистое второе место среди всех вратарей.
— Мне интересно, какой вопрос будет…

— Есть ли у него установка играть клюшкой чаще? Он это специально отрабатывает? Всё-таки не каждый вратарь делает столько голевых.
— Во-первых, Илюха действительно отлично играет клюшкой. Думаю, в этом компоненте он лучший в лиге. А то, что у него седьмая передача… У вратаря другие функции: он помогает в начале атаки, может выбросить шайбу из зоны в меньшинстве. Запускать атаки — не его задача, хотя он и это может. Часто это приводит не к голам, а к опасным моментам. Вспоминаем прошлую игру — в начале третьего периода он вытащил важный момент. И здесь, с «Сибирью», когда Уилсон бросал, он вытащил ловушкой. Это сложный компонент для вратаря, потому что их основные функции — другие, и играть подкидкой умеют далеко не все, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
Защитник «Металлурга» Пресс: Набоков сейчас входит в топ-3 вратарей КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android