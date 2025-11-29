Роман Ротенберг рассказал о совместных тренировках с Роем Джонсом для юных хоккеистов

Главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом-младшим и рассказал о совместной работе с американским боксёром.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«Сегодня встретился с великим боксёром, абсолютным чемпионом мира Роем Джонсом-младшим – человеком, чьё имя навсегда вписано в историю мирового спорта.

Академия бокса Роя Джонса активно работает в спортивном комплексе «Молодёжка» на «Красная Машина Арена», и 400 воспитанников «Красной Машины-Юниор» уже проходят регулярные тренировки по боксу. Это стало важной частью их всестороннего развития.

Сегодня обсудили новые идеи и следующие шаги нашего сотрудничества. В ближайшее время проведём совместно с Роем тренировки для детей «Красной Машины-Юниор».

Ведь бокс играет большую роль в тренировках хоккеистов: развивает координацию, реакцию, баланс, силу, выносливость и характер. Всё то, что формирует настоящего спортсмена и помогает на льду так же эффективно, как и в жизни», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.