Главная Хоккей Новости

«Игра была очень нервозная». Жамнов — о победе «Спартака» над «Ладой»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Ладой» (5:4) и отметил большое количество ошибок со стороны своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Миронов (Бычков) – 04:30 (5x5)     1:1 Кугрышев – 06:10 (5x5)     2:1 Порядин (Морозов, Коростелёв) – 16:36 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Кугрышев) – 21:18 (5x5)     3:2 Ружичка (Миронов, Мальцев) – 30:51 (5x4)     3:3 Бурдасов (Холлоуэлл, Кугрышев) – 45:06 (5x4)     4:3 Пивчулин (Беляев) – 49:39 (5x5)     5:3 Локхарт (Пивчулин, Королёв) – 58:05 (en)     5:4 Савчук (Белоусов, Михайлов) – 58:31 (5x5)    

– Игра сегодня очень нервозная – по большому счёту по нашей вине. Наверное, чуть не хватало свежести. Всё-таки много сил ушло на прошлые две игры, но это не оправдание. Думаю, что игра так сегодня складывалась из-за наших ошибок, невыполнения игрового задания.

– Это поправимо?
– Конечно, надо отдать должное нашим ребятам – старались и выиграли этот матч. Это уже наша задача, тренерского штаба – разобраться и донести до игроков, как лучше играть в той или иной ситуации. Повторюсь, много сегодня было моментов, когда мы сами себе в ногу стреляем и усложняем себе игру.

– Нэйтан Тодд сегодня отсутствовал по игровым причинам?
– Нет, у него болезнь. Посмотрим, как всё будет складываться в ближайший день-два. Вроде уже пошло улучшение – но это болезнь, травмы у него нет.

– А Джоуи Кин?
– Кин тоже по болезни пропустил, вирус у нас гуляет. В ближайший день-два будет понятно, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

