«Игра была очень нервозная». Жамнов — о победе «Спартака» над «Ладой»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Ладой» (5:4) и отметил большое количество ошибок со стороны своей команды.
– Игра сегодня очень нервозная – по большому счёту по нашей вине. Наверное, чуть не хватало свежести. Всё-таки много сил ушло на прошлые две игры, но это не оправдание. Думаю, что игра так сегодня складывалась из-за наших ошибок, невыполнения игрового задания.
– Это поправимо?
– Конечно, надо отдать должное нашим ребятам – старались и выиграли этот матч. Это уже наша задача, тренерского штаба – разобраться и донести до игроков, как лучше играть в той или иной ситуации. Повторюсь, много сегодня было моментов, когда мы сами себе в ногу стреляем и усложняем себе игру.
– Нэйтан Тодд сегодня отсутствовал по игровым причинам?
– Нет, у него болезнь. Посмотрим, как всё будет складываться в ближайший день-два. Вроде уже пошло улучшение – но это болезнь, травмы у него нет.
– А Джоуи Кин?
– Кин тоже по болезни пропустил, вирус у нас гуляет. В ближайший день-два будет понятно, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».
