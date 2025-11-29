Скидки
Тренер «Лады» Кокорев прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Лады» Дмитрий Кокорев высказался о поражении от «Спартака» (4:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Миронов (Бычков) – 04:30 (5x5)     1:1 Кугрышев – 06:10 (5x5)     2:1 Порядин (Морозов, Коростелёв) – 16:36 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Кугрышев) – 21:18 (5x5)     3:2 Ружичка (Миронов, Мальцев) – 30:51 (5x4)     3:3 Бурдасов (Холлоуэлл, Кугрышев) – 45:06 (5x4)     4:3 Пивчулин (Беляев) – 49:39 (5x5)     5:3 Локхарт (Пивчулин, Королёв) – 58:05 (en)     5:4 Савчук (Белоусов, Михайлов) – 58:31 (5x5)    

– При хорошей нашей игре мы совершили три ошибки и получили соответствующий результат в этом матче.

– У «Лады» четыре поражения в последних пяти играх. В чём корень проблем, вроде играете хорошо и выдаёте приличные отрезки, но чего не хватает?
– Будем разбираться, чего не хватает. Согласен, что играем хорошо, но чего-то не хватает. Будем более строже относиться к моментам, чтобы побеждать.

– Во втором периоде «Лада» поймала волну, не отпускали «Спартак» в конце. Это перешло на следующий период, в котором сравняли счёт, а потом немного отпустили соперника. Почему?
– Да, согласен. Во втором периоде нам немного времени не хватило в концовке. Хорошо закрыли соперника в зоне, контролировали игру. Что касается третьего периода, то «Спартак» тоже сопротивляется, поэтому я считаю, что была равная игра, — приводит слова Кокорева пресс-служба «Лады».

