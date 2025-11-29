Тренер «Лады» Кокорев прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Лады» Дмитрий Кокорев высказался о поражении от «Спартака» (4:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– При хорошей нашей игре мы совершили три ошибки и получили соответствующий результат в этом матче.

– У «Лады» четыре поражения в последних пяти играх. В чём корень проблем, вроде играете хорошо и выдаёте приличные отрезки, но чего не хватает?

– Будем разбираться, чего не хватает. Согласен, что играем хорошо, но чего-то не хватает. Будем более строже относиться к моментам, чтобы побеждать.

– Во втором периоде «Лада» поймала волну, не отпускали «Спартак» в конце. Это перешло на следующий период, в котором сравняли счёт, а потом немного отпустили соперника. Почему?

– Да, согласен. Во втором периоде нам немного времени не хватило в концовке. Хорошо закрыли соперника в зоне, контролировали игру. Что касается третьего периода, то «Спартак» тоже сопротивляется, поэтому я считаю, что была равная игра, — приводит слова Кокорева пресс-служба «Лады».