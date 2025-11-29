Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов оценил дебют вратаря Александра Георгиева за «Спартак»

Алексей Жамнов оценил дебют вратаря Александра Георгиева за «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал дебют вратаря Александра Георгиева за красно-белых. Голкипер принял участие в матче с «Ладой» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Миронов (Бычков) – 04:30 (5x5)     1:1 Кугрышев – 06:10 (5x5)     2:1 Порядин (Морозов, Коростелёв) – 16:36 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Кугрышев) – 21:18 (5x5)     3:2 Ружичка (Миронов, Мальцев) – 30:51 (5x4)     3:3 Бурдасов (Холлоуэлл, Кугрышев) – 45:06 (5x4)     4:3 Пивчулин (Беляев) – 49:39 (5x5)     5:3 Локхарт (Пивчулин, Королёв) – 58:05 (en)     5:4 Савчук (Белоусов, Михайлов) – 58:31 (5x5)    

– Сегодня состоялся дебют Александра Георгиева. Согласитесь, что ещё сказывается акклиматизация? В одних моментах он играл здорово – видно, что играл в НХЛ, но в некоторых эпизодах играл неуверенно.
– Соглашусь. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ему нужна адаптация, он только прилетел пять дней назад. И до этого особой игровой практики и тренировочного процесса у него не было. Всё это сказывается, он сам хочет через игры быстрее обрести и найти уверенность. Мы это только приветствуем и постараемся ему помочь, чтобы он как можно быстрее вышел на свой уровень.

– Прошлые два матча хорошо отыграл Загидулин.
– Согласен, что в последних двух играх он вытащил очень много моментов и держал нас в тонусе. Эти две победы – и его огромная заслуга, но просто он провёл пять матчей подряд. И, конечно, усталость накопилась, мы всё это понимаем, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

29-летний Георгиев провёл на льду весь матч и отразил 27 бросков из 31-го.

Материалы по теме
«Игра была очень нервозная». Жамнов — о победе «Спартака» над «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android