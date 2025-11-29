Алексей Жамнов оценил дебют вратаря Александра Георгиева за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал дебют вратаря Александра Георгиева за красно-белых. Голкипер принял участие в матче с «Ладой» (5:4).
– Сегодня состоялся дебют Александра Георгиева. Согласитесь, что ещё сказывается акклиматизация? В одних моментах он играл здорово – видно, что играл в НХЛ, но в некоторых эпизодах играл неуверенно.
– Соглашусь. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ему нужна адаптация, он только прилетел пять дней назад. И до этого особой игровой практики и тренировочного процесса у него не было. Всё это сказывается, он сам хочет через игры быстрее обрести и найти уверенность. Мы это только приветствуем и постараемся ему помочь, чтобы он как можно быстрее вышел на свой уровень.
– Прошлые два матча хорошо отыграл Загидулин.
– Согласен, что в последних двух играх он вытащил очень много моментов и держал нас в тонусе. Эти две победы – и его огромная заслуга, но просто он провёл пять матчей подряд. И, конечно, усталость накопилась, мы всё это понимаем, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».
29-летний Георгиев провёл на льду весь матч и отразил 27 бросков из 31-го.
