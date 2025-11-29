Форвард системы «Металлурга» Нечаев: у Дацюка было гениальное хоккейное мышление

Форвард системы «Металлурга» Игорь Нечаев заявил, что Павел Дацюк является для него эталоном центрального нападающего.

– Кого вы считаете эталонным центральным?

– У Дацюка был очень хороший показатель. В своём последнем сезоне КХЛ у него были матчи, где он выигрывал больше 90% вбрасываний, так что для меня Павел Валерьевич – эталон центрального нападающего. У Дацюка было гениальное хоккейное мышление, — приводит слова Нечаева сайт КХЛ.

Дацюк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В активе Павла золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.