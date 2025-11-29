Форвард «Айлендерс» Палмьери выбыл минимум на полгода из-за травмы колена

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери перенесёт операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Отмечается, что 34-летний хоккеист будет восстанавливаться в течение шести-восьми месяцев. Палмьери травмировался в борьбе у борта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4), который прошёл 29 ноября. По пути на скамейку он отобрал шайбу у соперника и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне Кайл набрал 18 (6+12) очков в 25 матчах и является третьим бомбардиром команды. Всего на его счету 545 (276+269) очков в 925 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.