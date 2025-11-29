Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 29 ноября 2025 года

Сегодня, 29 ноября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 ноября 2025 года:

«Челмет» – «Магнитка» — 2:1;

«Кристалл» – «Зауралье» — 2:1 ОТ;

«Олимпия» – «Торпедо-Горький» — 2:1;

«Молот» – «Химик» — 2:3 ОТ;

«Рязань-ВДВ» – «Югра» — 2:4;

«Дизель» – «Рубин» — 6:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 48 очками после 29 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (41 очко в 29 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.