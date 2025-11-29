Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 29 ноября 2025 года

Сегодня, 29 ноября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 ноября 2025 года:

«Омские Ястребы» – «Локо» — 4:3 ОТ;

«Белые Медведи» – «Авто» — 2:3;

ХК «Капитан» – «Сахалинские Акулы» — 2:4;

«АКМ-Юниор» – «Тайфун» — 4:3 ОТ;

«СКА-1946» – Академия СКА — 8:0;

«Спутник» – «Локо-76» — 2:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.