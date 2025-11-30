Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Брэндон Хагель (дважды), Ник Пол и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров сделал три результативные передачи.

Единственный гол в составе «Рейнджерс» забил Джей Ти Миллер. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв. Форвард Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».