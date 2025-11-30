Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 10:53 (5x5) 0:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 28:57 (5x5) 1:2 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 37:31 (5x5) 1:3 Пол (Кучеров, Д'Астус) – 42:02 (5x5) 1:4 Гюнцель – 59:42
В составе победителей забивали Брэндон Хагель (дважды), Ник Пол и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров сделал три результативные передачи.
Единственный гол в составе «Рейнджерс» забил Джей Ти Миллер. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв. Форвард Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
