Гол Демидова не помог «Монреалю» избежать разгрома в матче с «Колорадо». У Маккиннона 1+2

В ночь с 29 на 30 ноября на льду «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 7:2.
В составе победителей голами отличились Брок Нельсон (2+2), Габриэль Ландеског (2+1), Брент Бёрнс, Натан Маккиннон (1+2), Девон Тэйвз. У чешского форварда Мартина Нечаса — ассистентский хет-трик. Россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал. У гостей шайбы забросили Лэйн Хатсон и российский нападающий Иван Демидов.
«Колорадо» завершит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а прервавший трёхматчевую победную серию «Монреаль» встретится на своём льду с «Оттава Сенаторз». Обе встречи состоятся 3 декабря.
- 30 ноября 2025
