Колорадо Эвеланш — Монреаль Канадиенс, результат матча 30 ноября 2025, счёт 7:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Демидов

Гол Демидова не помог «Монреалю» избежать разгрома в матче с «Колорадо». У Маккиннона 1+2
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 ноября на льду «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нельсон (Лехконен, Кивиранта) – 07:32     2:0 Ландеског (Нельсон, Колтон) – 13:25     3:0 Бёрнс (Нельсон) – 20:50     4:0 Нельсон (Нечас, Лехконен) – 23:55     4:1 Демидов (Слафковски, Капанен) – 28:27     5:1 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 39:05     6:1 Тэйвз (Нечас, Маккиннон) – 42:51     6:2 Хатсон (Кофилд, Судзуки) – 45:10 (pp)     7:2 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 46:52 (pp)    

В составе победителей голами отличились Брок Нельсон (2+2), Габриэль Ландеског (2+1), Брент Бёрнс, Натан Маккиннон (1+2), Девон Тэйвз. У чешского форварда Мартина Нечаса — ассистентский хет-трик. Россиянин Захар Бардаков очков в матче не набрал. У гостей шайбы забросили Лэйн Хатсон и российский нападающий Иван Демидов.

«Колорадо» завершит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а прервавший трёхматчевую победную серию «Монреаль» встретится на своём льду с «Оттава Сенаторз». Обе встречи состоятся 3 декабря.

