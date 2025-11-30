Голы Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. Также на счету Драйзайтля и Макдэвида результативные передачи. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Эднмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сиэтл» вновь сыграет с «Эдмонтоном». Матчи пройду 3 и 5 декабря соответственно.