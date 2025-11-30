Голы Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 11:29 (pp) 0:2 Драйзайтль (Манджапане, Эмберсон) – 32:30 0:3 Хайман (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 38:51 (pp) 0:4 Макдэвид (Хайман, Экхольм) – 46:25
В составе победителей забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. Также на счету Драйзайтля и Макдэвида результативные передачи. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Эднмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сиэтл» вновь сыграет с «Эдмонтоном». Матчи пройду 3 и 5 декабря соответственно.
