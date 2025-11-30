Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сиэтл – Эдмонтон, результат матча 30 ноября 2025, счет 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Голы Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 11:29 (pp)     0:2 Драйзайтль (Манджапане, Эмберсон) – 32:30     0:3 Хайман (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 38:51 (pp)     0:4 Макдэвид (Хайман, Экхольм) – 46:25    

В составе победителей забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. Также на счету Драйзайтля и Макдэвида результативные передачи. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Эднмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Сиэтл» вновь сыграет с «Эдмонтоном». Матчи пройду 3 и 5 декабря соответственно.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android