Никита Кучеров оформил 50-й ассистентский хет-трик, повторив достижение легенд НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) и стал автором ассистентского достижения в истории НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров провёл 50-ю игру с тремя передачами в своей карьере и стал девятым игроком в истории НХЛ, который быстрее всех преодолел этот рубеж. На данное достижение у Кучерова ушло 829 игр.

Рекордсменом в данном рейтинге является Уэйн Гретцки (323 матча). Далее идут Марио Лемье (428), Бобби Орр (549), Коннор Макдэвид (673), Адам Оутс (678), Петер Форсберг (703), Пол Коффи (705) и Брайан Троттье (801).

