Никита Кучеров оформил 50-й ассистентский хет-трик, повторив достижение легенд НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1) и стал автором ассистентского достижения в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 10:53 (5x5)     0:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 28:57 (5x5)     1:2 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 37:31 (5x5)     1:3 Пол (Кучеров, Д'Астус) – 42:02 (5x5)     1:4 Гюнцель – 59:42    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров провёл 50-ю игру с тремя передачами в своей карьере и стал девятым игроком в истории НХЛ, который быстрее всех преодолел этот рубеж. На данное достижение у Кучерова ушло 829 игр.

Рекордсменом в данном рейтинге является Уэйн Гретцки (323 матча). Далее идут Марио Лемье (428), Бобби Орр (549), Коннор Макдэвид (673), Адам Оутс (678), Петер Форсберг (703), Пол Коффи (705) и Брайан Троттье (801).

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
