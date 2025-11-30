Тренер «Вашингтона» объяснил вызов Богдана Тринеева из АХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о вызове в первую команду российского нападающего Богдана Тринеева из АХЛ. В текущем сезоне россиянин пока не выступал в НХЛ.

«Он заслужил вызов и шанс выйти на лёд. Мы не даём обещаний, но если он заработает право сыграть, это произойдёт. По нашим отчётам Богдан в «Херши» стабильно проявлял себя на протяжении всего сезона», — приводит слова Карбери RMNB.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши».

Материалы по теме «Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Ник Дауд внесён в список травмированных

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: