Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» объяснил вызов Богдана Тринеева из АХЛ

Тренер «Вашингтона» объяснил вызов Богдана Тринеева из АХЛ
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о вызове в первую команду российского нападающего Богдана Тринеева из АХЛ. В текущем сезоне россиянин пока не выступал в НХЛ.

«Он заслужил вызов и шанс выйти на лёд. Мы не даём обещаний, но если он заработает право сыграть, это произойдёт. По нашим отчётам Богдан в «Херши» стабильно проявлял себя на протяжении всего сезона», — приводит слова Карбери RMNB.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши».

Материалы по теме
«Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Ник Дауд внесён в список травмированных

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android