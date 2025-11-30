Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге до девяти матчей. Форвард отметится ассистентским хет-триком в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).

Ранее сообщалось, что Кучеров провёл 50-ю игру с тремя передачами в своей карьере и стал девятым игроком в истории НХЛ, который быстрее всех преодолел этот рубеж.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 826 игр, в которых он забил 368 голов и сделал 658 результативных передач.