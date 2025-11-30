Мичков покорил результат Зезеля 39-летней давности по голам до 21 года
Поделиться
В эти минуты в Ньюарке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Дворак, Зеграс) – 05:18 1:1 Немец (Братт, Хишир) – 12:09 1:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 20:53 1:3 Конечны (Йорк, Санхайм) – 23:16 1:4 Зеграс (Типпетт) – 33:03 2:4 Майер (Мерсер, Братт) – 39:33 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей. Одну из шайб за «Филадельфию» забросил российский нападающий Матвей Мичков. Этот гол стал для него 33-м в карьере НХЛ.
Таким образом, Матвей вышел на единоличное четвёртое место в истории «Филадельфии» по голам до 21 года, покорив показатель Питера Зезеля (по 32) 1986 гола.
Клубный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Эрику Линдросу (76), второе место занимает Симон Ганье (47), топ-3 замыкает Майк Риччи (41). Стоит заметить, что российскому форварду исполнится 21 год уже 9 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
04:29
-
03:49
-
03:48
-
03:23
-
02:43
-
01:50
-
01:32
- 29 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:08
-
22:50
-
22:28
-
22:06
-
21:48
-
21:26
-
21:05
-
20:46
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:19
-
19:00
-
18:38
-
18:16
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:14
-
15:44