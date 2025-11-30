Скидки
Мичков покорил результат Зезеля 39-летней давности по голам до 21 года

Комментарии

В эти минуты в Ньюарке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Дворак, Зеграс) – 05:18     1:1 Немец (Братт, Хишир) – 12:09     1:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 20:53     1:3 Конечны (Йорк, Санхайм) – 23:16     1:4 Зеграс (Типпетт) – 33:03     2:4 Майер (Мерсер, Братт) – 39:33 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей. Одну из шайб за «Филадельфию» забросил российский нападающий Матвей Мичков. Этот гол стал для него 33-м в карьере НХЛ.

Таким образом, Матвей вышел на единоличное четвёртое место в истории «Филадельфии» по голам до 21 года, покорив показатель Питера Зезеля (по 32) 1986 гола.

Клубный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Эрику Линдросу (76), второе место занимает Симон Ганье (47), топ-3 замыкает Майк Риччи (41). Стоит заметить, что российскому форварду исполнится 21 год уже 9 декабря.

