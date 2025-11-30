Скидки
Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 30 ноября 2025, счет 2:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» с разгромом уступил дома «Торонто», у Кросби гол, Малкин без очков
Комментарии

В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46     1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp)     1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06     1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24     1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53     1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp)     2:5 Кросби (Хейз) – 44:37     2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14     2:7 Робертсон – 53:16    

В составе хозяев шайбы забросили Бенжамин Киндел и Сидни Кросби.

В составе гостей голы записали на свой счёт Оливер Экман-Ларссон, Истон Коуэн, Бобби Макманн, Дакота Джошуа, Николя Руа, Остон Мэттьюс и Николас Робертсон.

Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится на выезде с «Филадельфей Флайерз» 2 декабря. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз» 3 декабря.

