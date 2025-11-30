«Питтсбург» с разгромом уступил дома «Торонто», у Кросби гол, Малкин без очков
Поделиться
В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46 1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp) 1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06 1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24 1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53 1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp) 2:5 Кросби (Хейз) – 44:37 2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14 2:7 Робертсон – 53:16
В составе хозяев шайбы забросили Бенжамин Киндел и Сидни Кросби.
В составе гостей голы записали на свой счёт Оливер Экман-Ларссон, Истон Коуэн, Бобби Макманн, Дакота Джошуа, Николя Руа, Остон Мэттьюс и Николас Робертсон.
Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится на выезде с «Филадельфей Флайерз» 2 декабря. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз» 3 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
06:27
-
06:14
-
05:54
-
05:47
-
05:46
-
04:29
-
03:49
-
03:48
-
03:23
-
02:43
-
01:50
-
01:32
- 29 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:08
-
22:50
-
22:28
-
22:06
-
21:48
-
21:26
-
21:05
-
20:46
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:19
-
19:00
-
18:38
-
18:16
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:18