«Питтсбург» с разгромом уступил дома «Торонто», у Кросби гол, Малкин без очков

В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе хозяев шайбы забросили Бенжамин Киндел и Сидни Кросби.

В составе гостей голы записали на свой счёт Оливер Экман-Ларссон, Истон Коуэн, Бобби Макманн, Дакота Джошуа, Николя Руа, Остон Мэттьюс и Николас Робертсон.

Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится на выезде с «Филадельфей Флайерз» 2 декабря. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз» 3 декабря.