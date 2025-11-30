Скидки
Нью-Джерси Дэвилз – Филадельфия Флайерз результат матча 30 ноября 2025, счет 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» на выезде обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Дворак, Зеграс) – 05:18     1:1 Немец (Братт, Хишир) – 12:09     1:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 20:53     1:3 Конечны (Йорк, Санхайм) – 23:16     1:4 Зеграс (Типпетт) – 33:03     2:4 Майер (Мерсер, Братт) – 39:33 (pp)     3:4 Мерсер – 46:28     3:5 Типпетт – 59:11    

В составе хозяев шайбы забросили Шимон Немец, Тимо Майер и Доусон Мерсер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Оуэн Типпетт (2), Трэвис Конечны, Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков.

Российские хоккеисты Арсений Грицюк («Дэвилз»), Егор Замула и Никита Гребёнкин («Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» 2 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз» 2 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
