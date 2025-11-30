Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» на выезде обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе хозяев шайбы забросили Шимон Немец, Тимо Майер и Доусон Мерсер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Оуэн Типпетт (2), Трэвис Конечны, Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков.

Российские хоккеисты Арсений Грицюк («Дэвилз»), Егор Замула и Никита Гребёнкин («Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Джерси Дэвилз» встретится дома с «Коламбус Блю Джекетс» 2 декабря. «Филадельфия Флайерз» сыграет на своём льду с «Питтсбург Пингвинз» 2 декабря.