«Виннипег» обыграл на выезде «Нэшвилл» в НХЛ, у Наместникова передача
В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Шайфли, Сэмберг) – 00:47 0:2 Нидеррайтер (Шенн, Сэмберг) – 19:06 0:3 Перфетти (Наместников, Тэйвз) – 32:18 1:3 Бланкенбург (Евангелиста, Хаула) – 37:02 (pp) 2:3 Евангелиста (Хаула, Йози) – 42:45 2:4 Коннор (Шенн, Виларди) – 49:37 2:5 Нидеррайтер (Иафалло, Сэмберг) – 59:39
В составе хозяев шайбы забросили Ник Бланкенбург и Люк Евангелиста.
В составе гостей голы записали на свой счёт Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер (2), Коул Перфетти и Кайл Коннор. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.
Нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Калгари Флэймз» 3 декабря. «Виннипег Джетс» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 2 декабря.
Комментарии
