Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс результат матча 30 ноября 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Виннипег» обыграл на выезде «Нэшвилл» в НХЛ, у Наместникова передача
В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Шайфли, Сэмберг) – 00:47     0:2 Нидеррайтер (Шенн, Сэмберг) – 19:06     0:3 Перфетти (Наместников, Тэйвз) – 32:18     1:3 Бланкенбург (Евангелиста, Хаула) – 37:02 (pp)     2:3 Евангелиста (Хаула, Йози) – 42:45     2:4 Коннор (Шенн, Виларди) – 49:37     2:5 Нидеррайтер (Иафалло, Сэмберг) – 59:39    

В составе хозяев шайбы забросили Ник Бланкенбург и Люк Евангелиста.

В составе гостей голы записали на свой счёт Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер (2), Коул Перфетти и Кайл Коннор. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Калгари Флэймз» 3 декабря. «Виннипег Джетс» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 2 декабря.

