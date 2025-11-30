«Виннипег» обыграл на выезде «Нэшвилл» в НХЛ, у Наместникова передача

В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Ник Бланкенбург и Люк Евангелиста.

В составе гостей голы записали на свой счёт Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер (2), Коул Перфетти и Кайл Коннор. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Калгари Флэймз» 3 декабря. «Виннипег Джетс» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 2 декабря.